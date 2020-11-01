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عبد العال يعلن خلو مقاعد النواب المعينين بمجلس الشيوخ

01:45 م الأحد 01 نوفمبر 2020
عبد العال يعلن خلو مقاعد النواب المعينين بمجلس الشيوخ

الدكتور علي عبدالعال

مصراوي

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلو مقاعد ثلاث نواب تم تعيينهم بمجلس الشيوخ، بناء على قرار رئيس الجمهورية، وهم :"بهاء أبو شقة والسيد عبد العال ورمضان موسى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

واستعرض عبد العال نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، التي تنظم آلية استقالة النواب حال تعيينهم بأي منصب آخر.

كما أعلن عبد العال، قيام كل من النواب المعينين بالشيوخ بالتقدم باستقالاتهم من عضوية مجلس النواب بعد صدور قرار تعيينهم بالشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الاستقالات جاءت خالية من اي قيد وشرط وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأنه تم قبول استقالاتهم، فضلا عن أدائهم اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ.

واختتم عبد العال بتمنياته كل التوفيق والسداد للنواب في مهمتهم بمجلس الشيوخ.

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