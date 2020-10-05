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​هل يشهد الأسبوع الحالي تقلبات جوية عنيفة وأمطار؟ الأرصاد تجيب

07:00 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
​هل يشهد الأسبوع الحالي تقلبات جوية عنيفة وأمطار؟ الأرصاد تجيب

أرشيفية

كتب– أسامة علي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ماتردد حول تعرض البلاد لتقلبات جوية حادة وعنيفة وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على المناطق الجبلية، الأسبوع الجاري.

وقالت شاكر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن حالة الطقس مستقرة تمامًا طوال الأسبوع، بدون أي تغييرات، مؤكدة أنه لا يوجد أي تغيرات جوية خلال هذا الأسبوع.

وشددت على أنه من الطبيعي، ومن عادة فصل الخريف عمومًا حدوث تقلبات، ولكن ليس خلال هذه الأيام.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الاثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكد الخبراء، أن شبورة مائية تتكون صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.​

هيئة الأرصاد الجوية تقلبات جوية سقوط أمطار

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