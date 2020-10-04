أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الوحيد في العالم بهذه الميزة.. معلومات عن "عروس البحر" بعد نفوقه بمرسى علم

07:00 ص الأحد 04 أكتوبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة


كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة العثور على حيوان "عروس البحر" نافقا بمدينة مرسى علم.

وكشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، عن تفاصيل وخصائص حيوان "عروس البحر" أو ما يطلق عليه اسم (Dugong dugon).

وقال سالم لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن حيوان "عروس البحر" موجود على مستوى العالم في الكثير من الدول بأعداد متفاوتة، لافتا إلى أنه مسجل في 40 دولة على المحيطين الهادئ والهندي، كما يتواجد بأعداد كبيرة نسبيا في دول مقارنة بأخرى حيث إن أكبر تجمع لها في أستراليا بأكثر من 100 ألف حيوان.

وأضاف رئيس قطاع المحميات الطبيعية: منطقة الخليج العربي هي ثاني أكبر منطقة في العالم من حيث أعداد الحيوان، وتقدر أعداده بالآلاف، كما يتواجد في غرب أفريقيا وحول الهند ودول جنوب شرق آسيا واليابان وتايوان وغيرها.

وتابع: "نطاق تواجده يمتد إلى البحر الأحمر في معظم دول الإقليم بأعداد متفاوتة وفقا لمصادر الغذاء، وهو الكائن الوحيد المصنف من الثدييات ويتغذى على الأعشاب البحرية، كل الثدييات حيوانات غير عشبية، وتواجده وأعداده مرتبطة بتواجد مصدر الغذاء ودائمًا ما يتواجد في الأماكن الضحلة القريبة من الساحل".

وأشار الدكتور محمد سالم، إلى أن "عروس البحر" يعيش في أعماق صغيرة وتواجده لا يزيد عن عمق 30 مترا تقريبا ويحتاج للتنفس سطحيا من الهواء كل 5 دقائق تقريبا، كما يبلغ متوسط عمره المسجل 80 عاما ولذلك يعد من الحيوانات المعمرة في البيئات البحرية، لافتا إلى أنه ينضج عند عمر 10 سنوات ولكنه هو بطيء الإنتاجية ويرعى أطفاله لمدة تقدر بعامين أو أكثر.

وأكمل: "في البحر الأحمر الأعداد تتناسب مع وفرة ما هو متاح من مصادر معيشة له، وهناك دراسة أوضحت وجود نحو 60 حيوانًا مختلفًا من هذا النوع في المنطقة أمام مدينة مرسى علم، ولا يعتبر من الأنواع المهاجرة لمسافات طويلة طالما توافر الغذاء".

وأكد أن جسم الحيوان توجد عليه علامات مميزة يمكن من خلالها عقد مقارنات بين حيوانات مختلفة لهذا النوع وكذلك حالة كل حيوان منها، متابعا: بخصوص الحادثة الحيوان زي ما بيطلع يتنفس كل فترة ممكن يصاب بأمراض أو بسبب العمر الطبيعي أن ينفق، ده احتمال أن يكون أحد أسباب الحادثة الأخيرة.

عروس البحر الحيوانات البحرية مرسى علم نفوق الحيوانات

الخبر التالى:

حدث ليلاً| بيان إصابات ووفيات كورونا وفيديو يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103575

    عدد المصابين

  • 97274

    عدد المتعافين

  • 5970

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض".. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا