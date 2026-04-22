تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ملتقاها العلمي الأول تحت عنوان "الكتاب ذاكرة الأمة ومستقبلها"، بالتعاون مع كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للكتاب، غدا الخميس الموافق 23 إبريل، وينطلق الملتقى، بتنسيق وإشراف مروة الشريف، مدير النشر العام بالدار.

تبدأ فعاليات اليوم في تمام التاسعة والنصف صباحاً بتسجيل الحضور، يليه افتتاح معرض "مستنسخات من مخطوطات دار الكتب" في العاشرة صباحاً، ثم تنطلق الجلسة الافتتاحية في العاشرة والنصف صباحاً بتقديم الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة، حيث تشهد إلقاء كلمات لكل من الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامو لدار الكتب والوثائق القومية، والدكتور أحمد محمد بلبولة عميد كلية دار العلوم.

تبدأ الجلسات العلمية في تمام الحادية عشرة صباحاً بالجلسة الأولى التي تناقش "دور دار الكتب في حفظ الهوية الثقافية والمعرفية" برئاسة الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي والدكتور أيمن فؤاد سيد، ويشارك في هذه الجلسة أحمد مجدي حسن ببحث عن الأصول النحوية بين سيبويه والأخفش الأوسط، والدكتورة زينب البكري بورقة في العلوم الإنسانية، والدكتورة صباح صابر حسين ببحث حول علم المصطلح بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى الدكتور نوريس محمد سيف الدين الذي يتناول الجالية الفرنسية في مصر، والدكتور صالح محمد محمد عمر ببحث عن قضايا السودان في صحيفة الأهرام.

وعقب استراحة قصيرة، تنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهراً بعنوان "دور الكتاب في تشكيل الوعي الثقافي.. إسهامات دار العلوم بين التراث والتجديد" برئاسة الدكتور محمد يوسف حبلص، وبمشاركة الدكتور صفوت علي صالح والدكتور أحمد الشيمي ببحث عن اتجاهات التأليف والبحث المعاصر، والدكتور عبد الرحمن الشناوي الذي يستعرض جهود دار العلوم في تحقيق التراث، كما تشهد الجلسة عرضاً لمشروع مكتبة دار العلوم الرقمية.

وتختتم الفعاليات بالجلسة الثالثة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً تحت عنوان "تجارب فائزة: قراءة في إصدارات دار الكتب المُكرمَة" برئاسة الدكتور محمد سليم شوشة.

وتستعرض الجلسة مجموعة من الأبحاث الهامة، منها بحث الدكتور عبد الرازق عبد الحميد حويزي حول "مخزون البلاغة"، والدكتور حسام أحمد عبد الظاهر عن تراث محمد شفيق غربال ورسائل الاجتهاد، كما يشارك الباحثون أحمد عبد الستار وآية محمد كامل وزينب علي البنداري ببحث حول "عيون التواريخ".

ويختتم المشاركات الدكتور وليد مبارك ببحث في علم التشريح، ومروة الشريف بمعجم المصطلحات الصيدلانية، والدكتور أشرف غنام مع الباحث إكرامي عشري ببحث حول خواص الحيوان والنبات، والدكتور عاطف يمني ببحث في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان، لتنتهي الفعاليات في تمام الثالثة عصراً بإعلان التوصيات.