محافظ القاهرة يتفقد موقع كسر ماسورة مياه بحدائق القبة

كتب- محمد نصار:



تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة موقع كسر ماسورة المياه بشارع سكة الوايلي بمسطح كوبري الزاوية الحمراء، القادم من ولي العهد بحي حدائق القبة للإشراف على أعمال الإصلاح.



ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة لعودة حركة المرور لطبيعتها.



وتلقت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بلاغًا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه في محيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين 15 شفاطًا لسحب المياه الموجودة في الشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.



ووجّه المحافظ بضرورة نشر سيارات المياه في المناطق المتأثرة بكسر الماسورة، كما شدد على رئيس حي حدائق القبة، ومسئولي شركة المياه وإعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.