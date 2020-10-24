"القومي للإعاقة": تلقينا 116 اتصالًا من الناخبين في اليوم الأول من انتخابات النواب
(مصراوي):
تلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 116 إتصالاً هاتفياً من الناخبين من ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس المنتشرين في مختلف محافظات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول.
وتنوعت الاتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة باللجان الإنتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الانتخابية لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية.
وتعاملت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فوري مع شكاوى الناخبين من ذوي الإعاقة التي استقبلتها، من خلال إبلاغها للهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على حلها وتذليلها.
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