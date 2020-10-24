الناخبون يتوفدون على لجان بأوسيم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب

بالصور.. توافد الناخبين على مقار اللجان بأكتوبر في أول أيام انتخابات

كتب- يوسف عفيفي:

فتحت اللجان الانتخابية بمدارس مدينة أوسيم والقرى التابعة لها، أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي لمجلس النواب 2020.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وتوافد عدد من الناخبين أمام مدرسة برطس الإعدادية بقرية برطس بمحافظة بالجيزة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 .

وتلاحظ أن أغلب الناخبين من كبار السن والسيدات الذين حرصوا على أن يكونوا أول المشاركين في هذا العرس الديمقراطي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى، وهذه المرة الثانية التي ينتخب فيها مجلس النواب "الغرفة البرلمانية الأولى" منذ ثورة 30 يونيو.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوربية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.