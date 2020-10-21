أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

عبدالعال يثمن دور الصحافة والإعلام بمجلس النواب

03:16 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مصراوي:
ثمن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالعمل والجهد الكبير الذي قام به رجال الصحافة والإعلام من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالمجلس.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وأكد عبد العال، أن مجلس الشيوخ يضم نخبة متميزة من رجال الصحافة، قائلا: "هم بمثابة أبنائي جميعا، وفي أحلك الظروف كانوا سندا ومعينا للمجلس".

وثمن علي عبدالعال، جهود الصحفيين البرلمانيين، قائلا: "لم يتم تحريف تصريح واحد أو الخروج عن سياقه بل كانوا دائما داعمين لعمل المجلس"، مشيدًا بدور قطاع الصحافة والإعلام بالمجلس، وعلى رأسه منال إبراهيم عبدالفتاح، رئيس القطاع، التي تبذل جهودًا مضنية لتسهيل عمل رجال الصحافة والإعلام.

مجلس الشيوخ مجلس النواب علي عبد العال

الخبر التالى:

طبق بليلة أو ثمرة فاكهة.. الصحة تنشر وجبة الإفطار الصحية في فترة المدارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حافز جديد و3 زيادات لـ3 فئات.. الحكومة: أخبار سارّة للمعلمين (عام وأزهري)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا