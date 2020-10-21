عبدالعال يثمن دور الصحافة والإعلام بمجلس النواب

كتب- مصراوي:

ثمن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالعمل والجهد الكبير الذي قام به رجال الصحافة والإعلام من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالمجلس.

جاء ذلك خلال زيارته لرئيس مجلس الشيوخ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ.

وأكد عبد العال، أن مجلس الشيوخ يضم نخبة متميزة من رجال الصحافة، قائلا: "هم بمثابة أبنائي جميعا، وفي أحلك الظروف كانوا سندا ومعينا للمجلس".

وثمن علي عبدالعال، جهود الصحفيين البرلمانيين، قائلا: "لم يتم تحريف تصريح واحد أو الخروج عن سياقه بل كانوا دائما داعمين لعمل المجلس"، مشيدًا بدور قطاع الصحافة والإعلام بالمجلس، وعلى رأسه منال إبراهيم عبدالفتاح، رئيس القطاع، التي تبذل جهودًا مضنية لتسهيل عمل رجال الصحافة والإعلام.