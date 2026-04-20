نشرت الصفحة الرسمية للدكتور ضياء العوضي على "فيسبوك" منشورًا طالبت فيه بالدعاء له، متضمّنًا عبارات دعاء ومواساة بعد الإعلان عن وفاته.

وجاء في المنشور: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأضافت الصفحة في منشورها: "نُشهد أنك بلغت الرسالة والأمانة التي بصّرك بها ربك، ولم تخشَ سواه، فاللهم إنا نحتسبك من الشهداء، شهدت الحق وجهرت به، فالله كاشف ظلمك فوق عباده ورادّ إليك حقك، هو الله حسبنا وولينا، وكلمة الحق التي جهرت بها نصرة لله وللعباد لن تتوقف بأمره، وسيستمر نشر علمه بإذن الله فكلمة الحق لا تموت، وسيخلد ذكرك شهيد الحق".

واُختتم المنشور بالدعاء له بالرحمة، حيث جاء فيه: "فاللهم ارحم عبدك ضياء الدين وحرم على جسده النار"، مع دعوة المتابعين إلى عدم نسيانه من صالح الدعاء ونشر علمه.

وكان الدكتور ضياء العوضي، تُوفي في الإمارات بعد اختفاء دام لأكثر من أسبوع، وكلّف وزير الخارجية، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم، البعثة القنصلية في دبي بإجراء اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية في الإمارات، للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة الإجراءات القانونية، إلى جانب العمل على تسريع نقل الجثمان إلى مصر.

وتواصل الوزارة تنسيقها مع أسرة المتوفى ومحاميها، حيث من المقرر استقبال زوجته وعدد من أفراد عائلته في مقر الوزارة، للانتهاء من الإجراءات القنصلية اللازمة، مع تقديم الدعم اللازم لهم.

وأكدت الخارجية استمرار متابعتها للملف بشكل كامل، حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بالواقعة ونقل الجثمان إلى أرض الوطن.

