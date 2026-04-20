وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عقود تمليك أراضي لعدد 4 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، في إطار دعم الدولة للقطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.

دعم مستمر للقطاع الصناعي



وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تيسيرات للمستثمرين



وأكد أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع التوسع الصناعي.

إزالة المعوقات أمام الاستثمار



وشدد أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات.