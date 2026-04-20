حرص عبدالحليم الشناوي "حفيد علية شبانة" شقيقة عبدالحليم حافظ، على نشر توضيح جديد بشأن نزاع أسرة العندليب مع الدكتور ضياء العوضي، الذي تم الإعلان عن وفاته أمس الأحد في الإمارات.

وعلق عبدالحليم الشناوي، وهو المشرف على صفحة "منزل عبد الحليم حافظ" عبر موقع "فيسبوك"، على الجدل المثار بشأن منشور سابق أشار فيه إلى وفاة الدكتور ضياء العوضي، وموقف أسرة العندليب من الخصومة التي كانت بينهما، وملاحقته قضائياً بتهمة الإساءة لاسم وسمعة "العندليب".

أسرة عبدالحليم حافظ توضح

وكتب عبد الحليم الشناوي: "الناس الذين قاموا بمشاركة المنشور وقالوا إن أسرة حليم تشمت في موت الدكتور ضياء العوضي، هذه صحف صفراء تسعى وراء (التريند) و(الريتش).. المنشور القديم بدأ بـ (اللهم لا شماتة)، وبأنهم الآن بين يدي الله، وأن حق حليم استرد حين دافع الناس عنه عندما أخطأ الدكتور في حقه، وليس بسبب وفاته كما يدعي البعض".

وأضاف: "كنت قد وضعت صورة من المذكرة المقدمة للنائب العام، والتي اتفقنا بعد إعلان الوفاة على سحبها تكريماً للأموات وإنهاءً للخصومة".

حق عبد الحليم حافظ

وأوضح الشناوي: "لقد حذفت المنشور فقط من أجل الناس الذين يحاولون صنع (تريند) على حساب الأسرة، واكتفيت بمشاركة نعي الأستاذ محمد شبانة. نعم كان هناك خلاف؛ لأننا أسرة تدافع عن حق فرد منها رحل منذ 49 عاماً وأُهين بدون ذنب على الهواء أمام الملايين، بغض النظر عن كونه شخصاً مشهوراً أو عادياً. حليم بالنسبة لنا لم يكن فناناً فقط، بل كان أباً وأخاً وسنداً لأسرته وللجميع، لذا من الطبيعي أن ندافع عنه ونخرس الألسنة التي تطاولت عليه، وإلا سنكون منافقين لو سمحنا بالإساءة إليه وهو بين يدي الله".

وتابع: "رغم ذلك، الخلاف انتهى بوفاة الدكتور ضياء؛ لأنه لا شماتة في الموت، وهذا كان الغرض من المنشور وكان واضحاً، لكن البعض يفضل التحوير".

واختتم قائلاً: "حق حليم استُرد في حياة الدكتور ضياء حين دافع الناس عنه ودعوا له بالرحمة. (عند الله تلتقي الخصوم) عمرها ما كانت رمزاً للشماتة، فالله هو الذي سيحاسب الجميع برحمته وعدله.. ربنا يرحم حليم والدكتور ضياء وكل أموات المسلمين.. كفى (تريندات) هابطة وتحويراً، اتقوا الله".

وفاة ولعنة

وأثارت أسرة العندليب، الجدل بسبب منشور عبر الحساب الرسمي "صفحة منزل عبد الحليم حافظ" على موقع "فيس بوك"، علقت فيه على وفاة الدكتور ضياء العوضي.

وكتبت: "لو الخبر حقيقي هتبقي لعنة ونزلت عليك بسبب الدعاوي اللي من القلب من الناس الطيبة عليك علشان الراجل اللي أنت شتمتوا وتعديت عليه بدون وجهة حق وهو بين يد الله و اتكلمت عنه بالباطل واتريقت عليه.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

