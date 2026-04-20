ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:05 م 20/04/2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 20 و42 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟


ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف للغاية بسبب زيادة الطلب على العملة بعد أن انخفض بنحو 6% مقابل الجنيه خلال آخر أسبوعين.

اقرأ أيضًا: تدفقات الأموال الساخنة تخطت 3 مليارات دولار بمصر وسط انحسار التوترات الإقليمية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.91 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت
لماذا نتذكر المواقف المحرجة القديمة قبل النوم مباشرة؟
"كان رايح يصلي".. تفاصيل مقتل إمام مسجد طعنًا على يد ابن خالته في قنا
الإعلامية ياسمين عز تعتذر لنادي الزمالك
كيف نسقت دعاء حكم إطلالتها الكاجوال الأخيرة؟
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)