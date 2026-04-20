أعلن الدكتور أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، الانتهاء من زراعة نحو 36.5 ألف فدان بمحصول القمح للموسم الحالي، مؤكدًا أن مؤشرات الإنتاج مطمئنة حتى الآن، ومن المقرر بدء موسم الحصاد رسميًّا خلال الأسبوع المقبل.

الاستعداد لموسم الحصاد والتوريد

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية خلال مؤتمر صحفي بديوان المديرية اليوم الإثنين، أنه سيتم تنظيم احتفالية رسمية لافتتاح موسم الحصاد بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ وذلك لمتابعة انطلاق العمليات وجاهزية منظومة الجمع.

وأشار إلى أن جميع الصوامع بالمحافظة جاهزة تمامًا لاستقبال الكميات الموردة من المزارعين، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تخزين آمن ورفع كفاءة التداول.

دعم فني وتقاوي مقاومة للمناخ

ولفت حمودة إلى أن الموسم الحالي شهد استخدام تقاوي محسنة قادرة على تحمل التغيرات المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية لضمان استقرار الإنتاجية.

وأضاف أن هناك متابعةً مستمرةً من قطاع الإرشاد الزراعي لتقديم التوجيهات الفنية اللازمة للمزارعين خلال فترة الحصاد، بما يساهم في تقليل الفاقد ورفع جودة المحصول الاستراتيجي.

متابعة الدولة للمحاصيل الاستراتيجية

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الدولة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، حيث تعمل مديرية الزراعة على تذليل كافة العقبات أمام الموردين وتوفير منظومة متكاملة لضمان نجاح موسم التوريد الحالي بمختلف الصوامع والشون المخصصة لذلك بنطاق المحافظة.