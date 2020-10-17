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حملة توعية لترشيد استهلاك المياه في كفرالشيخ

10:07 م السبت 17 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت الشركة القابضة للمياه من خلال فريق عمل التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حملة توعية استهدفت فيها 150 طفلًا و75 من الأمهات، لنشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه بنادي الأسرة الاجتماعي والرياضي في مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفرالشيخ.

وحرصت الشركة القابضة والوكالة الألمانية GIZ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعقيم للمكان وكافة الأدوات المستخدمة في الحملة قبل بدء وأثناء تنفيذ الحملة للأطفال والمشاركين، بمتابعة من خالد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

وتناولت الحملة العديد من الانشطة المختلفة الثقافية والفنية متضمنة ورش عمل للرسم والتلوين عن سلوكيات ترشيد استهلاك المياه، مسرح للعرائس لعرض قصة الحفاظ على المياه (قصة سلمى) والألعاب الترفيهية الهادفة للتعرف على السلوكيات الصحيحة والمسابقات المتنوعة بالإضافة إلى ورش عمل تعليم السباكة للامهات للتعرف على فنيات السباكة الخفية لصيانة الأدوات الصحية بالمنزل.

كما شملت الحملة توعية الأطفال المستهدفين على كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة، تزامنًا مع دخول المدارس في ظل تفاعل كبير من الأطفال وأولياء الأمور.

حملة توعية ترشيد استهلاك المياه كفرالشيخ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

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