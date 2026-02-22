إعلان

وصول المتهمين في واقعة التعدي على شاب بميت عاصم إلى محكمة جنايات بنها

كتب : أسامة علاء الدين

10:56 ص 22/02/2026

محاكمة تعبيرية

وصل المتهمون في واقعة التعدي على الشاب إسلام واختطافه والتنمر عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، إلى مقر محكمة جنايات بنها، لحضور أولى جلسات محاكمتهم أمام الدائرة الرابعة.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل أحمد السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، لنظر القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها.

وكان أمر الإحالة قد أسند إلى المتهمين، وجميعهم محبوسون، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، واقتحام مسكن المجني عليه يوم 11 فبراير 2026، واقتياده عنوة وتهديد ذويه، ثم التعدي عليه وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، والتجول به في محيط القرية بقصد ترويعه والسخرية منه، حال كونهم أكثر من شخصين وحيازة بعضهم أسلحة بيضاء وأدوات.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامات بالخطف بالقوة والتهديد، وهتك العرض، والقبض والاحتجاز دون وجه حق، والتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابات أثبتها التقرير الطبي وتطلبت علاجًا تجاوز 20 يومًا.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بتصوير المجني عليه داخل مكان خاص دون رضاه، ونشر الصور والمقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما اعتبرته النيابة اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وانتهاكًا للقيم الأسرية في المجتمع، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة إلى مرافعات الدفاع والنيابة، واستعراض الأدلة وتقارير الطب الشرعي، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة.

محكمة جنايات بنها التعدي على شاب ميت عاصم القليوبية

