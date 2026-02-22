إعلان

محافظ أسيوط للنواب: المواطن أولاً وتكامل الجهود عنوان المرحلة المقبلة

كتب : محمود عجمي

10:52 ص 22/02/2026 تعديل في 10:54 ص
عقد اللواء محمد علوان لقاءً موسعًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام محافظة أسيوط، لبحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز التنفيذي والهيئات البرلمانية، ومناقشة الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مصطفى مدبولي، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود لخدمة المواطنين.


جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظة، ومعتصم أحمد مدير الاتصال السياسي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب المحافظ بأعضاء البرلمان، مشيدًا بدورهم التشريعي والرقابي، ومؤكدًا أن ممثلي الشعب شركاء رئيسيون في تحديد أولويات العمل ومتابعة تنفيذها، وأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وشدد محمد علوان على أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن أجهزة المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، وتسريع تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات.

كما أعلن عن تحديد موعد دوري ثابت لعقد لقاءات تنسيقية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات، لبحث مطالب الدوائر ومناقشة التحديات ميدانيًا، مع وضع آليات متابعة محددة بجدول زمني لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى في إطار من الشفافية والمسؤولية.

من جانبهم، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ دعمهم الكامل للمحافظ في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة، مثمنين حرصه على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر، بما يسهم في دفع جهود التنمية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية فعالة تدعم مسار التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط وترتقي بجودة حياة المواطنين.

التنمية المحلية مجلس النواب محمد علوان

