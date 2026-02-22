إعلان

أفغانستان تتوعد بالرد على الضربات الباكستانية التي استهدفت مدنيين

كتب : مصراوي

10:47 ص 22/02/2026

أفغانستان وباكستان

(د ب أ)

حذرت وزارة الدفاع الأفغانية باكستان من أن الهجمات على المدنيين لن تمر بدون رد، مؤكدة أن حماية سيادة البلاد وشعبها واجب ديني ووطني ووعدت برد متناسب ومتزن وفي الوقت المناسب .

وشنت باكستان غارات جوية الليلة الماضية في ولاية باكتيكا، استهدفت مدرسة دينية وفي ولاية ننكرهار استهدفت منزلا سكنيا، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت تقارير أنه في قرية جاردي كوتز في منطقة بهسود بولاية ننكارهار، قتل 16 فردا من أسرة واحدة وأصيب شخص واحد في الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها إنه استمرارا لما وصفته بأعمال عدوانية سابقة، شن النظام العسكري الباكستاني مرة أخرى غارات جوية على العديد من المناطق المدنية في ولايتي ننكارهار وباكتيكا، بما في ذلك مدرسة دينية وعدد من المنازل السكنية-مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

ووصفت الوزارة الهجمات بأنها انتهاك واضح لسيادة أفغانستان وجريمة وأدانتها بشدة.

ووصفت الوزارة تصرف باكستان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار والقيم الإسلامية.

وأضاف البيان "تعتبر وزارة الدفاع الوطني حماية سيادة البلاد وأمن شعبها واجبا دينيا ووطنيا وستقدم، بإذن الله، ردا متناسبا ومتزنا في الوقت المناسب".

وذكر البيان أن الهجمات على الأهداف المدنية والمراكز الدينية دليل واضح على إخفاقات الاستخبارات والأمن داخل الجيش الباكستاني، وأن مثل هذه الأعمال العدوانية المتكررة لن تتمكن أبدا من إخفاء أوجه القصور الداخلية فيه.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أنها شنت غارات على طول الحدود مع أفغانستان، مستهدفة مخابئ لمسلحين باكستانيين تحملهم مسؤولية الهجمات الأخيرة داخل البلاد.

ولم تحدد إسلام آباد بدقة المناطق التي نفذت فيها الضربات أو تقدم تفاصيل..

وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام عطاء الله ترار على منصة التواصل الإجتماعي (إكس) ، أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضاً باسم تحريك طالبان باكستان، والجماعات المتحالفة معها. وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية أيضا.

