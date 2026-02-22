كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحرك داخل إدارة الأهلي لعقد جلسة حاسمة مع الثنائي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا، لحسم ملف تجديد تعاقدهما خلال الفترة المقبلة، في ظل اختلاف واضح في موقفي اللاعبين.

وخلال برنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، أوضح أضا أن أحمد نبيل كوكا يتمسك بخوض تجربة احتراف خارجية، ويفضل الانتقال إلى أحد الأندية في البرتغال، معتبرًا أن التوقيت الحالي هو الأنسب لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته.

أما بخصوص حسين الشحات، فأشار إلى أن الأزمة تتمحور حول مدة العقد، حيث ترغب الإدارة في تمديد التعاقد لموسم واحد مع خيار إضافة موسم ثانٍ مشروط بالمشاركة في 70٪ من المباريات، وهو ما يرفضه اللاعب، الذي يطالب بعقد يمتد لموسمين ثابتين دون شروط تتعلق بنسبة المشاركة، لضمان الاستقرار الفني والذهني.

واختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على وجود تقدير مالي للشحات من جانب الإدارة، خاصة بعد التضحيات التي قدمها سابقًا عند انضمامه للنادي، مشيرًا إلى أن الأقرب حاليًا هو تجديد عقده مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.