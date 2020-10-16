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رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد المولد النبوي الشريف

06:03 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد المولد النبوي الشريف

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه بذلك يكون يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، الموافق 12 من ربيع الأول، مولد النبي الشريف.

وأشارت إلى أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، ولم تتحقق رؤية الهلال.

دار الإفتاء المصرية المولد النبوي الشريف شهر ربيع الأول

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