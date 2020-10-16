رسميًا.. الإفتاء تعلن موعد المولد النبوي الشريف
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه بذلك يكون يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، الموافق 12 من ربيع الأول، مولد النبي الشريف.
وأشارت إلى أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس اليوم الجمعة، ولم تتحقق رؤية الهلال.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105033
عدد المصابين
-
98011
عدد المتعافين
-
6088
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
38729174
عدد المصابين
-
29119249
عدد المتعافين
-
1096320
عدد الوفيات
إعلان