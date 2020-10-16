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القومي للمرأة يهنئ مشيرة خطاب لتعيينها عضوا باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل

12:20 ص الجمعة 16 أكتوبر 2020
القومي للمرأة يهنئ مشيرة خطاب لتعيينها عضوا باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل

الدكتورة مايا مرسي

كتبت - نور العمروسي:

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهاني إلى السفيرة مشيرة خطاب لتعيينها عضوا باللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل، خلفاً للراحلة الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام السابقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بقرار من الدورة العادية للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي.

وأعربت مرسي، عن سعادتها وفخرها بهذا القرار، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب لها تاريخ طويل ومشرف ولها إسهامات يشهد بها الجميع في العمل الإجتماعي وفي الدفاع عن حقوق الطفل ومناهضة ختان الإناث ،معربه عن أمنياتها لها بمزيد من النجاح والتوفيق الذي تستحقه.

جدير بالذكر، أن السفيرة مشيرة خطاب تولت مناصب هامة منها وزيرة الدولة للأسرة والسكان، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وكان لها إسهامات هامة في إرساء بنية تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الإناث.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة مشيرة خطاب اللجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل

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