لكل الناس وعلى الاندسكيب.. افتتاح جيم رياضي بمدينة الشروق
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة الشروق عن افتتاح جيم رياضي بمنطقة منتزة أهل مصر قريبا.
وقال جهاز المدينة عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، إن الجيم الرياضي سيكون مفتوح للجميع وتم تنفيذ الفكرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة،
وعن موقع الجيم بالمدينة، أكد الجهاز أنه بأحد المواقع المفتوحة بالواجهة الشرقية بالإسكان الاجتماعي.
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