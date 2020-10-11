كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات.. و7 أعراض غير متوقعة وعلاج جديد لمحاربة الفيروس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة حتى اليوم.

وقامت الدكتورة ناتالي لامبرت من جامعة إنديانا الأمريكية، في كلية الطب، بإجراء مسحًا على مجموعة من المصابين بكوفيد-19، ظهرت لديهم أعراض غريبة طويلة الأمد، وغير معتاد عليها.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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