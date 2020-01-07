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"إيرباص" تكشف النقاب عن أولى طائرات مصر للطيران من طراز "320 نيو"

09:00 م الثلاثاء 07 يناير 2020
"إيرباص" تكشف النقاب عن أولى طائرات مصر للطيران من طراز "320 نيو"

إيرباص ٣٢٠ نيو

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة إيرباص المصنعة للطائرات، عن أول طائرة من طراز "إيرباص ٣٢٠ نيو"، والتي سوف يتم تسليمها لشركة مصر للطيران في صفقة ١٥ طائرة من نفس الطراز، والتي تم التعاقد عليها في 2017 بمعرض دبي للطائرات.

وقالت مصادر مطلعة بمصر للطيران إن الظهور الأول للطائرة جاء بمصنع الشركة في فرنسا، ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولى من الصفقة أول فبراير المقبل، ويجرى تسليم الطائرات الأخرى تباعا.

إيرباص 320 نيو مصر للطيران معرض دبي للطائرات

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