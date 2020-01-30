لحل مشكلات المواطنين.. محافظ القاهرة يكثف لقاءاته بنواب البرلمان

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كتب- محمد نصار:

بدأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع نواب البرلمان عن المناطق الأربع للعاصمة (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية)، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع نواب الشعب لحل مشكلات المواطنين.

وعقد المحافظ، اجتماعين في يومين مع نواب المنطقتين الشرقية والغربية للمحافظة بحضور عدد من قيادات المحافظة ونواب المحافظ للمنطقتين ورؤساء الأحياء في كل منهما.

واجتمع اللواء خالد عبدالعال، اليوم الخميس، مع نواب البرلمان عن أحياء المنطقة الغربية تم خلاله مناقشه عدة موضوعات أبرزها أهمية التواصل المستمر بين المسئولين التنفيذيين للعاصمة ونواب البرلمان لصالح مواطني المنطقة الغربية.

وأكد المحافظ- خلال اللقاء- تقدير دور نواب البولمان وضرورة التواصل المستمر والمباشر بين أجهزة ومسئولين محافظة القاهرة وبين نواب الشعب لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف أحياء العاصمة.

حضر اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المنطقة الغربية ورؤساء أحياء المنطقة الغربية

وأكد اللواء خالد عبدالعال، خلال لقاء أعضاء البرلمان عن المنطقة الشرقية أمس، أهمية التواصل بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية.

وشد المحافظ، على ضرورة التعاون في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم لخدمة المواطن وتحسين سبل الحياة لهم والارتقاء بالمناطق التابعة لدوائرهم.

واستمع عبدالعال، خلال اللقاء، لطلبات نواب المنطقة الشرقية المقدمة لخدمة دوائرهم وأصدر تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حلها.

وشهد اللقاء إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظ القاهرة، وعدد من التنفيذين ورؤساء أحياء المنطقة الشرقية.