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سعرها 5.5 مليون جنيه.. تعرف على "إسعاف كورونا" ذاتية التعقيم (فيديوجرافيك)

04:00 ص الأربعاء 29 يناير 2020
سعرها 5.5 مليون جنيه.. تعرف على "إسعاف كورونا" ذاتية التعقيم (فيديوجرافيك)

صورة من مقطع الفيديو

إعداد - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، توفير 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.

ويستعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز المعلومات عن سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم:

سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فيروس كورونا

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