استاذ جغرافيا: جمال حمدان كان يحلم بتحقيق الوحدة العربية

كتب - أسامة علي:

تصوير - محمود بكار:

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة عن شخصية المعرض جمال حمدان بعنوان "القومية العربية وسؤال الهوية.. في فكر جمال حمدان"، بحضور الدكتور فتحي مصيلحي، والدكتور ماهر حمدي، وأدارها الدكتور خلف عبد العظيم.

قال الدكتور فتحي مصيلحي أستاذ الجغرافيا بجامعة المنوفية، إن كتاب شخصية مصر لجمال حمدان، تحدث عن ثلاثية الوطن والعروبة والإسلام، وغاص الكاتب في عبقرية المكان.

ولفت الدكتور ماهر حمدي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة المنوفية، إلى أن حمدان كان يحلم أن تكون الأمة العربية موحدة، لأن العرب تجمعهم وحدة بشرية هي وحدة الأصل والتاريخ وتجمعهم أيضا جغرافيا واحدة، وبالرغم من ذلك لم ينجح العرب في تحقيق الوحدة بسبب مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية.

واضاف حلمي، أنه منذ تحرر العرب من الاستعمار اعتقدوا أنه ذهب دون رجعة، حتى ظهر الاستعمار الجديد وهو الاستعمار الاقتصادي، فالعرب لديهم خلافات داخلية طغت على فكرة الوحدة مثل مشادات السنة والشيعة وغيرها من العوامل التي تهدد وحدتنا.