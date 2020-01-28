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انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

11:09 ص الثلاثاء 28 يناير 2020
انطلاق أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

انطلقت صباح الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تمام الرابعة عصرا، البيان الختامي للمؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

أحمد الطيب مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي السيسي وزارة الأوقاف
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