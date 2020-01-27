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بدء أعمال إنارة القرى السياحية بين القصير ومرسى علم

07:51 م الإثنين 27 يناير 2020
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كتب- محمد صلاح:

أطلق المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إشارة انطلاق وبدء تركيب 4 آلاف عامود لإنشاء خط جهد متوسط، بهدف إنارة القرى السياحية بين مدينتي القصير ومرسى علم، وبين المناطق الواقعة بين مرسى علم حتى برنيس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 16 عامود جهد متوسط، على أن يتم الاستكمال يوميًا حتى الانتهاء من تركيب الـ4 آلاف عامود واكتمال الخط.

ونجحت إدارة الورش الرئيسية بشركة القناة للكهرباء بالإسماعيلية، من تصنيع كافة أعمدة الجهد المتوسط خلال فترة زمنية قياسية.

ومن المقرر أن تستغرق عملية تركيب الـ4 آلاف عامود جهد متوسط خلال فترة تبلغ 3 أشهر، ثم بعد الانتهاء منها يتم ربطها على الشبكة القومية لجمهورية مصر العربية لأول مرة، مطلع أبريل المقبل.​

إنارة القرى السياحية شركة القناة لتوزيع الكهرباء مدينة القصير مرسى علم

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