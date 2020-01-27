مبروك عطية: "الغباء" أبرز الذنوب المنسية في الإسلام

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور مبروك عطية، إن الغباء من أبرز الذنوب المنسية التي سيصدر عنها كتاب قريبًا، مضيفًا أن الباحث عن الشقاء في كتاب الله جاهل، من شقي من أهل الإسلام غبي، والغباء ذنب يجب التوبة منه، والعنف ليس من دين الإسلام، فـ"الإسلام يعرف الشدة ولا يعرف العنف كما قال جل وعلا، أشداء على الكفار رحماء بينهم".

وأضاف عطية في ندوة مناقشة كتاب "الطريق إلى السعادة"، على هامش فعاليات معرض الكتاب: "معنى السعادة، أن يكون لك هدف في هذه الحياة وأن تجد الأدوات التي تحققه بها، وأن يكون لك حبيب يؤنسك في هذا الوجود، وقد وجدت هذا التعريف في كتاب دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني، ولن يجد أحد هذا المعنى إلا شخص عاشق يستطيع يقرأ الكتاب حرفًا حرفًا".

وأكمل عطية: "على الناس أن يفرحوا فرحة كاملة غير منقوصة، فلا تحزنوا، وتفاءلوا، ولا تقولوا عندما تفرحوا اللهم أجعله خير، لأن الإسلام يؤكد أن الحزن مرة واحدة في العام، كما قال، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فكيف تتحول الفتنة والحزن إلى طقس يومي، ذلك لأننا أصبحنا صناع نكد وفتن وإحباط، ولذا قال تعالى، ولا تندم عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا".​