سقط من الدور الخامس.. مصرع مغني أوبرا بطريقة صادمة في تركيا- صور

كتب : مصراوي

08:37 ص 22/01/2026
لقي مغني أوبرا تركي مصرعه بطريقة صادمة، عندما سقط من شرفة منزله في الطابق الخامس بمبنى في مدينة إسطنبول.

قالت وسائل إعلام تركية، إنه في حادثة مأساوية وقعت في منطقة بهتشلي إيفلر في إسطنبول، لقي فنان الكورال في دار أوبرا وباليه الدولة في إسطنبول، إمراه إردم جيديك، مصرعه إثر سقوطه من شرفة شقته الواقعة في المبنى الذي يسكنه قرابة الساعة 22:38 من مساء أمس.

بحسب المعلومات المتوفرة، فإن جيديك، الذي كان يقيم في الطابق الخامس من مبنى مكون من 13 طابقا، سقط لسبب غير معروف من شرفة شقته إلى حديقة المبنى.

على إثر بلاغ من المواطنين في المنطقة، جرى إرسال فرق الشرطة والإسعاف بسرعة إلى مكان الحادث.

ونقل الفنان، الذي أصيب بجروح بالغة، إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع.

ورغم جميع التدخلات الطبية التي أجريت له في المستشفى، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ إمراه إردم جيديك، حيث فارق الحياة.

وفُتح تحقيق في الحادث، فيما نقل جثمان جيديك إلى معهد الطب الشرعي لإجراء عملية التشريح، وبعد استكمال الفحوصات، سُلّم الجثمان إلى عائلته، بحسب روسيا اليوم.

