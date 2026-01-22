إعلان

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان لنحو 60 قتيلا

كتب : مصراوي

12:07 م 22/01/2026

حريق مركز تجاري في باكستان

إسلام آباد- (د ب ا)

قال مسؤولون اليوم الخميس إنه تأكد مقتل نحو 60 شخصا في الحريق الضخم الذي اندلع بمركز تجاري، حيث يواصل رجال الانقاذ البحث عن المفقودين بعد العثور على عشرات الجثث خلال الليل.

وقال المسؤول بالمدينة جافيد نابي إنه تم العثور على أشلاء نحو 30 شخصا بعد أيام من اندلاع الحريق في مدينة كراتشي جنوبي باكستان السبت الماضي.

وقال محمد أمين أحد رجال الانقاذ " نحن نعتقد أن هناك نحو 30 شخصا مازالوا في عداد المفقودين" . وأضاف " لا يوجد أمل في العثور على أحياء".

وكان الحريق قد اندلع في المركز التجاري متعدد الطوابق، مما أدى لمحاصرة العشرات من أصحاب المحال والمتسوقين داخل المركز، الذي يفتقر لمخارج الطوارئ.

