إعلان

طوابير الزائرين تتصدر مشهد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

كتب : محمد أبو بكر

12:05 م 22/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (2)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (4)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (3)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (5)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (6)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (7)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (1)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (9)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (11)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (8)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (12)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (13)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (14)
  • عرض 15 صورة
    زائروا معر ض الكتاب (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير: محمود بكار

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في يومه الأول، حيث اصطفت طوابير الزائرين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط اهتمام ملحوظ من مختلف الفئات العمرية بالفعاليات الثقافية ودور النشر المشاركة.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، عقب افتتاحه رسميًا على يد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليبدأ الحدث الثقافي الأبرز في مصر والمنطقة، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة.

ويستقبل المعرض جمهوره رسميًا اعتبارًا من اليوم الخميس 22 يناير 2026، على أن تستمر فعالياته حتى 3 فبراير، إذ تفتح الأبواب يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد ساعات الزيارة حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة، بما يتيح وقتًا أطول للزوار للتجول بين الأجنحة وحضور الفعاليات.

اقرأ أيضًا:

رياح وشبورة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب زوار معرض الكتاب الدكتور مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
زووم

"نصب".. صلاح عبدالله يحذر من كريمات التخسيس
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: معبر رفح سيُفتح بالاتجاهين الأسبوع المقبل
ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله
شئون عربية و دولية

ترامب: الوضع بشأن سد النهضة صعب لكنني سأحله
توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
أخبار العقارات

توجيه من وزير الإسكان بشأن عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن
"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية
رياضة محلية

"جاهز لكتابة التاريخ".. الأهلي يعلن التعاقد مع رابع صفقاته الشتوية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر