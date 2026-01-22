طوابير الزائرين تتصدر مشهد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

تصوير: محمود بكار

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كثيفًا في يومه الأول، حيث اصطفت طوابير الزائرين منذ الساعات الأولى للافتتاح، وسط اهتمام ملحوظ من مختلف الفئات العمرية بالفعاليات الثقافية ودور النشر المشاركة.

وانطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، عقب افتتاحه رسميًا على يد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليبدأ الحدث الثقافي الأبرز في مصر والمنطقة، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 1400 دار نشر من 83 دولة.

ويستقبل المعرض جمهوره رسميًا اعتبارًا من اليوم الخميس 22 يناير 2026، على أن تستمر فعالياته حتى 3 فبراير، إذ تفتح الأبواب يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءً، وتمتد ساعات الزيارة حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة، بما يتيح وقتًا أطول للزوار للتجول بين الأجنحة وحضور الفعاليات.

