"الصحة": لبن الأم موجود منذ الولادة.. و"السرسوب" أول تطعيم للطفل

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، إن ما يثار بشأن عدم نزول لبن الأم إلا بعد 3 أيام من الولادة هو اعتقاد غير صحيح، فلبن الأم يكون موجودًا منذ اللحظة الأولى لولادة الطفل.

وأوضحت الألفي أن اكتمال استعداد جسم الأم لإنتاج اللبن يتزامن مع اكتمال نمو رئة الجنين، والطفل المولود عند الأسبوع الرابع والعشرين يكون قد اكتملت لديه الرئة، وبالتوازي يكون اللبن قد توافر في صدر الأم، وهو ما يؤكد أن الأم تمتلك اللبن فور الولادة دون انتظار.

وأضافت أن اللبن الذي يفرزه صدر الأم خلال الأيام الثلاثة الأولى يعرف بـ"لبن السرسوب"، وهو يختلف في شكله وخصائصه عن اللبن المعتاد؛ إذ يكون لونه مائلًا إلى الأصفر، كثيف القوام وليس مائيًا، ويتمتع بقيمة غذائية عالية، فضلًا عن احتوائه على تركيز كبير من الأجسام المضادة.

وشددت نائب وزير الصحة على أن "لبن السرسوب" يُعد بمثابة أول تطعيم طبيعي يحصل عليه الطفل، لما له من دور بالغ الأهمية في تقوية جهاز المناعة وحماية المولود حديثًا من العدوى.

وحذرت الألفي الأمهات من إعطاء الأطفال حديثي الولادة أي بدائل غذائية خلال هذه الفترة، مثل الماء المحلى بالسكر أو الأعشاب أو أي رضعات صناعية، مؤكدة أن الطفل يحتاج إلى كل قطرة من لبن السرسوب لما له من فوائد صحية.

وأشارت إلى أن لبن الأم يُسهم أيضًا في إخراج "البراز الأسود" لدى المولود، وهو ما يساعد بشكل مباشر في تقليل فرص الإصابة بالصفراء، التي تعد من المشكلات الشائعة بين الأطفال حديثي الولادة.

وتابعت: "عشان كده لبن الأم مهم جداً عشان الطفل ما يجلوش صفرا كمان".