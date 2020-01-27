تجنب البصق.. 13 نصيحة من الصحة العالمية للمسافرين لتجنب الإصابة بـ"كورونا"

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كتب- محمد نصار:

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات عديدة وإرشادات مهمة للمسافرين حول العالم؛ لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وانتشر في دول أخرى.

وينشر "مصراوي" تلك النصائح التي وجهتها منظمة الصحة العالمية- وفق موقعها:

- تجنب السفر إذا كنت تعاني من الحمى أو الكحة.

- إذا كنت تعاني من الحمى أو الكحة أو صعوبة التنفس عليك الذهاب إلى العناية الطبية مبكرًا وأن تشارك تاريخ سفرك مع مقدم الخدمة الطبية.

- تجنب الاتصال المباشر والقريب من الأشخاص الذين يعانون من الحمى أو الكحة.

- نظف يديك بالصابون والماء أو افرك اليدين بالكحول.

- تجنب لمس العين والفم والأنف.

- قم بتغطية الفم والأنف بالمناديل أو الكوع أو الأكمام خلال العطس أو الكحة، وتخلص من المناديل في الحال واغسل يديك.

- لو اخترت ارتداء قناع للوجه تأكد من تغطية الفم والأنف وتجنب لمس القناع.

- تخلص فورًا من قناع الاستخدام الفردي بعد كل استخدام واغسل يديك بعد إزالة الأقنعة.

- إذا أصبحت مريضًا خلال السفر أخبر الطاقم المسئول واسعى للعناية الطبية مبكرًا.

- إذا سعيت للعناية الطبية شارك تاريخ سفرك مع مقدم الخدمة والرعاية الطبية.

- تناول فقط الأطعمة المطهية جيدًا.

- تجنب البصق في الطريق العام.

- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات المريضة.