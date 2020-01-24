المتحدة للخدمات الإعلامية تحتفل بانطلاق قناة "الزمالك"

كتب مصطفى علي:

نظمت إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، احتفالية بمشاركة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بعد انطلاق قناة الزمالك الرياضية ونجاحها في اجتذاب المشاهدين منذ لحظة انطلاقها.

وبحسب بيان اليوم، أثنى مرتضى منصور على المستوى الفني الذي ظهرت به القناة وقدم شكره لفريق العمل برئاسة تامر مرسي الذي وعد بدوره بدوام الحفاظ على المستوى المتميز للقناة.

وانطلقت قناة نادي الزمالك يوم الأربعاء الماضي.