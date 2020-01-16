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الإمام الأكبر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولويات الأزهر

08:20 م الخميس 16 يناير 2020
الإمام الأكبر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولويات الأزهر

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر -خلال استقباله اليوم الخميس السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- أن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا فضيلته على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

بدورها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

أحمد الطيب الأزهر الشريف الأفكار المتطرفة نبيلة مكرم

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