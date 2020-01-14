أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس حصاد 2019 وفاة السلطان قابوس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اليوم.. الصحة تطلق 4 قوافل إلى أسيوط وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية

03:13 ص الثلاثاء 14 يناير 2020
اليوم.. الصحة تطلق 4 قوافل إلى أسيوط وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية

قوافل طبية

كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة 4 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء، في مناطق أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، وسرابيط الخادم ووادي النصب مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

كما تتجه القافلة، بحسب بيان للصحة، إلى و وردان مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، و كفر الجمال مركز طوخ محافظة القليوبية.

وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

قوافل طبية وزارة الصحة مركز الفتح القليوبية أسيوط
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان