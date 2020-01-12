جمعة وموافي وبسنت نورالدين.. تعرف على ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب - محمود مصطفى:

يشارك الأزهر الشريف، للمرة الرابعة على التوالي، بجناح خاص في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في الـ23 من يناير الجاري.

وأعلن الأزهر الشريف، مشاركة المرشدة السياحية بسنت نورالدين في ندوة بعنوان "أثر التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع"، في الجناح الخاص به، بقاعة 4.

ويقدم الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، ندوة بعنوان "التراث الإسلامي وقضايا الواقع"، والدكتور أحمد معبد عبدالكريم عضو الهيئة ندوة بعنوان "( محاولات التشكيك في السنة النبوية )، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو الهيئة، ندوة بعنوان "مسيرة شخصية العام ـ الشيخ محمد متولي الشعراوي".

ويناقش الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عددا من القضايا الطبية المعاصرة، في ندوة بعنوان: (قضايا طبية معاصرة).

واختار الأزهر الشريف، شخصية الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، لتكون شخصية جناحه الخاص بمعرض الكتاب.