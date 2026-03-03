إعلان

"الزراعة" و"الإيفاد" يبحثان التعاون المشترك لدعم صغار المزارعين

كتب : محمد نصار

01:39 م 03/03/2026

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وفريج جيجان، المدير القطري للصندوق في مصر، لبحث آفاق التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

استعرض اللقاء، الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المربين والمزارعين في كافة المناطق المستهدفة.

وأكد "فاروق"، عمق الشراكة الاستراتيجية مع "الإيفاد"، مشيرًا إلى أن التعاون الحالي يركز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وزيادة قدرتهم على التكيف والصمود في مواجهة التغيرات المناخية، التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للأمن الغذائي.

وتناول الاجتماع استعراض النجاحات المحققة في المحافظات الحدودية، وخاصة محافظة مطروح، حيث شدد الوزير على أهمية التركيز على أنشطة تنمية المراعي، للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها المجتمعات البدوية، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات المتعلقة بتوفير مصادر مياه مستدامة، ودمج حلول الطاقة النظيفة في العمليات الزراعية لتقليل التكلفة وحماية البيئة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تضع المرأة الريفية على رأس أولوياتها في مشروعات التعاون مع "الإيفاد"، من خلال توفير القروض الميسرة والتدريب الفني، لافتًا إلى إمكانية أن يشمل التعاون التوسع في وحدات "البيوجاز" لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج طاقة نظيفة وأسمدة عضوية عالية الجودة، فضلًا عن دعم الصندوق لجهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، لحماية ثروة مصر من النخيل وتعزيز قدرات التصدير، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرصد والمكافحة.

من جانبه، أشاد "نوفل تلاحيق" بالجهد المبذول من جانب الحكومة المصرية في إدارة المشروعات المشتركة، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا ملهمًا في تنفيذ مشروعات "الإيفاد" بالمنطقة، حيث أبدى استعداد الصندوق لتقديم المزيد من الدعم الفني والتمويلي للمبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

