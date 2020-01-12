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اختبار بسيط.. ماذا تفعل إذا ظهرت عبارة "العداد معطل" في فاتورة الكهرباء؟

05:00 ص الأحد 12 يناير 2020
اختبار بسيط.. ماذا تفعل إذا ظهرت عبارة "العداد معطل" في فاتورة الكهرباء؟

عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

​يشكو عدد من المستهلكين، من ظهور عبارة "العداد معطل" في فاتورة الكهرباء، دون معرفة السبب أو الأثار المترتبة على ذلك.

وطبقًا لعدة مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن هناك طريقة سهلة لفحص العداد الميكانيكي والإلكتروني، لمعرفة ما إذا كان العداد سليمًا أم معطلاً، نستعرضها في التقرير التالي..

1- إغلاق جميع مفاتيح الإضاءة، وفصل جميع الأجهزة المنزلية عن الكهرباء.

2- تسجيل قراءة العداد عند الفصل.

3- تسجيل قراءة العداد بعد مرور 15 دقيقة من الفصل.

4- إذا كانت القراءة ثابتة، يكون العداد سليم، أما إذا تغيرت القراءة، فهذا مؤشر على وجود خلل ما في العداد.

5- في حالة وجود عطل بالعداد، يجب التوجه للشركة التابع لها المستهلك، وتقديم طلب فحص العداد معمليًا وتركيب عداد بديل.​

عدادات الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهرباء
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