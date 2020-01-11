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أمين "مستقبل وطن" للمعارضة: نختلف سياسيًا ونتفق في حب الوطن

08:44 م السبت 11 يناير 2020
أمين "مستقبل وطن" للمعارضة: نختلف سياسيًا ونتفق في حب الوطن

المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجّه المهندس حسام الخولي، أمين عام حزب مستقبل وطن، التحية لحضور احتفالية الحزب بتكريم المبدعين في عام 2019، مضيفًا أن الاحتفالية تأتي من كون الحزب أصبح "عائلة" تجمع كل الأطياف.

وقال الخولي إن الإنجازات التي حققها حزب مستقبل وطن، كانت بفضل نشاط الحزب ودعم رجال الأعمال، والذين يقدمون المال والجهد دون مقابل وبدون أهداف سياسية، مؤكدًا أن أغلب الداعمين لمستقبل وطن، يهدفون في الأساس إلى العمل الاجتماعي فقط.

كما وجّه الخولي، التحية لأحزاب المعارضة التي شاركت في الاحتفالية، قائلًا: "حتى لو اختلفنا سياسيًا، لكننا نتفق في النهاية على حب الوطن".

وأشار إلى أن مستقبل وطن يسعى لتكريم كل شخص قدم شيئًا للوطن، متابعًا: "كل شيئ تقوم به الدولة هو للشباب الصاعد".​

حسام الخولي حزب مستقبل وطن

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