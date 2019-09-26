  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب هجوم أرامكو السعودية

    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري فرنسي لدعم المشروعات النسائية

    09:24 ص الخميس 26 سبتمبر 2019
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة
    • عرض 56 صورة

    القاهرة- مصراوي:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن دعم المشروعات النسائية.

    وتتيح الوكالة الفرنسية بمقتضى الاتفاق تسهيلًا ائتمانيًا للحكومة المصرية بحد أقصى 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو، وجرى توقيعه في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

    وجاء نص القرار:​

    قرار جمهوري المشروعات النسائية الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان