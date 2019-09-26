قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مصري فرنسي لدعم المشروعات النسائية

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القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن دعم المشروعات النسائية.

وتتيح الوكالة الفرنسية بمقتضى الاتفاق تسهيلًا ائتمانيًا للحكومة المصرية بحد أقصى 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى مليون يورو، وجرى توقيعه في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وجاء نص القرار:​