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    بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر بألمانيا

    03:24 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
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    كتب- مصطفى علي:

    استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ​تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

    ألمانيا البابا تواضروس الكاتدرائية المرقسية

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