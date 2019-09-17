بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر بألمانيا

كتب- مصطفى علي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ​تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.