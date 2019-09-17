بالصور.. البابا تواضروس يستقبل سفير مصر بألمانيا
03:24 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
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كتب- مصطفى علي:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.
وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تأتي زيارة السفير المصري لقداسة البابا بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
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