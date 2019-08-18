الصحة: 30 عيادة للإقلاع عن التدخين

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة، عن تفاصيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي انطلقت في شهر مايو من العام الحالي تحت اسم "صحتنا في أسلوب حياتنا".

وقالت الوزارة -في بيان اليوم- إن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى حملة الاقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الحالي من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

ودعت وزارة الصحة، المواطنين إلى المشاركة في الحملة التي بدأت عملها بالفعل في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان، مشيرة إلى أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساءً.

وبحسب البيان، يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة في الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

وقالت الوزارة إن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة وتجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.

ولمعرفة أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين وأرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها.. اضغط هنا