"سامة وقاتلة".. خبير حياة برية يكشف 6 أنواع للثعابين في مصر (صور)

كتب - أحمد مسعد:

يعاني حي التجمع الخامس بمحافظة القاهرة من خلل بيئي، أدى إلى ظهور ثعبان طريشة بإحدى المناطق الجديدة ذات الظهير الصحراوي ما آثار الهلع بالمنطقة.

وقال الدكتور عمر تمام، خبير الحياة البرية، عميد معهد الدراسات البيئية في جامعة السادات، إن في مصر 9 أنواع من الثعابين والأفاعي، مشيرًا إلى أن معظمها سام وخطير ويقضي على حياة الإنسان.

وأضاف تمام، لمصراوي، الأربعاء، أنه بالرغم من خطورة الثعابين إلا أنها لا تستهدف البشر بشكل خاص، بل تسعى وراء غذائها المتمثل في القوارض والضفادع وبعض الحشرات الكبرى، لافتًا إلى أن التوسع في الظهير الصحراوي أحد الأسباب لظهور هذه الثعابين مثل حالة "التجمع الخامس".

وشدد خبير الحياة البرية، على ضرورة عدم التعامل مع تلك الثعابين حال وجودها في المنزل، وضرورة إخلاء المنزل فورا خصوصًا من الأطفال وكبار السن وعدم محاولة قتل الثعبان لأن سلوكه دائمًا ما يكون غير متوقع.

وكشف "تمام" عن أنواع الثعابين الموجودة في مصر:

ثعبان النرد

قال تمام إن ثعبان النرد، ذو أصول أسيوية وأوروبية، إلا أنه ظهر في مصر منذ فترة طويلة، ويعيش بجانب الأنهار، ويتغذى على الأسماك وأحيانًا على البرمائيات مثل الضفادع الصغيرة، وهي "أفعى غير سامة" تطلق رائحة كريهة أمام أعدائها كوسيلة للدفاع عن نفسها، خلال موسم التزاوج (مارس وأبريل ومايو)، ويتم وضع البيض في يوليو بحوالي 10 إلى 30 بيضة ويقفص في سبتمبر.

الأفعى المقرنة

أضاف "تمام" أن الأفعى المقرنة الأكثر انتشارًا في محافظات مصر، وتصنف كأحد أخطر الزواحف السامة والإناث منها أطول من الذكور، ولها عيون بارزة وقرنين فوق العيون، لون جلدها أصفر أو رمادي شاحب أو وردي محمّر، ويبلغ متوسط طولها ما بين 30 إلى 60 سم ولا يزيد طولها عن 85 سم.

الكوبرا المصرية

أوضح تمام أن الكوبرا المصرية، تعد رابع أخطر أنواع الثعابين السامة على مستوى العالم، وتنتشر بمحافظات الدلتا، ولا تتغذى على البيض بل الفئران والضفادع، وتعيش في دلتا النيل، ولا يمكن أن تظهر بهذه الكميات الكبيرة خلال فترة تزاوجها إلا إذا كان هناك هدم لأوكارها.

الطريشة

قال تمام إن ثعبان "الطريشة" منتشر في جميع ربوع مصر، خصوصًا المحافظات ذات الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أنها من عائلة الحية السامة التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، دائمًا تشبه لون التراب الأصفر، وجسمها قصير، ولا يتعدى طولها 20 سنتيمترًا وتغطي جسمها بالأشواك.

الثعبان الأسود الصحراوي

وأشار الخبير، إلى أنه أخطر أنواع الثعابين الموجودة في بر مصر، ولونه أسود لامع بالكامل ويبلغ متوسط طوله 50 سنتيمتر، ويسكن الصحراء وأحيانا يتسرب إلى المناطق السكنية القريبة من الصحاري.

الأفعى القارعة

أوضح تمام، أن الأفعى القارعة تعد من أبرز الأنواع السامة من الثعابين التي تشكل مرضًا مستوطنًا وتحديدًا في المحافظات الحدودية، وتعيش في المناطق الصحراوية الصخرية وتوجد على ارتفاعات تصل إلى 2500 متر من مستوى سطح البحر، والحد الأقصى لطولها حوالي 75 سم.​