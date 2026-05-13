بعد 19 يومًا.. البابا تواضروس ختتم جولته الخارجية ويعود للقاهرة

شارك الدكتور حازم أبو شوشة، استشاري أمراض الكلى والتداخلات الكلوية بمستشفى العامرية العام والمعهد الطبي القومي بدمنهور، في مهمة علمية وتدريبية متخصصة بدولة بنغلاديش، استمرت لمدة أسبوع.

شهدت الزيارة مشاركة "أبو شوشة" في تدريب عشرات الأطباء داخل كبرى المؤسسات الطبية والتعليمية المتخصصة في أمراض الكلى ببنغلاديش، من بينها Dhaka Medical College Hospital وBangladesh Medical University وBIRDEM General Hospital، بالإضافة إلى زيارات علمية وميدانية لعدد من مراكز ووحدات الكلى والتداخلات الكلوية، منها National Institute of Kidney Diseases & Urology وCKU وSquare Hospital.

وخلال الزيارة، قدم أبو شوشة ثلاث ورش عمل ومحاضرات علمية متخصصة حول أحدث تقنيات تركيب قساطر الغسيل الكلوي الدائمة، والتحديات الواقعية التي تواجه أطباء الكلى أثناء التعامل مع الحالات المعقدة، حيث تضمنت المحاضرات موضوعات مثل: HD Catheter Insertion Pitfalls: Beyond the Technique, Real-Life Challenges وD Catheter Insertion Technique and Guidelines.

كما أجرى حالتين ناجحتين لتركيب قساطر غسيل كلوي مستديمة داخل كل من Bangladesh Medical University وBIRDEM General Hospital، مع تقديم تدريب عملي مباشر للأطباء على استخدام الموجات فوق الصوتية أثناء تركيب القساطر وتقييم الأوعية الدموية المركزية، سواء داخل غرف العمليات أو وحدات التداخلات الكلوية.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من أطباء الكلى في بنغلاديش، حيث تم تدريب أكثر من 50 طبيبًا على أحدث تقنيات التداخلات الكلوية وأساليب التعامل مع الحالات الصعبة والمضاعفات المحتملة.

وفي ختام الزيارة، تم تكريم د. حازم أبو شوشة تقديرًا لدوره العلمي والتدريبي، كما أجرى لقاءً صحفيًا تناول خلاله أهمية تبادل الخبرات الطبية بين الدول، ودور التدريب العملي في تطوير خدمات مرضى الغسيل الكلوي ورفع كفاءة الأطباء في مجال التداخلات الكلوية.