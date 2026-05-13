وصل البابا تواضروس الثاني إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، عقب انتهاء جولته الرعوية الخارجية التي شملت تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا، واستغرقت 19 يومًا.

وداع رسمي في زغرب ولقاءات مع كبار المسؤولين الكروات

غادر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والوفد المرافق له العاصمة الكرواتية زغرب صباح اليوم الأربعاء، وكان في وداعه السفيرة المصرية رانيا البنا وعدد من أعضاء السفارة، بعد زيارة استمرت 4 أيام التقى خلالها رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ومفتي كرواتيا، إلى جانب لقاء رئيس أساقفة زغرب وعدد من قيادات الكنائس هناك، كما شارك في حفل عشاء أقامته السفيرة المصرية على شرفه.

وعلى المستوى الرعوي، التقى البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقيمين في كرواتيا، والبالغ عددهم نحو 500 شخص، وصلى معهم القداس الإلهي صباح الأحد الماضي، كما أجرى مشاورات مع المسؤولين الكروات بشأن إيجاد كنيسة قبطية في كرواتيا.

الإعلام الكرواتي يجري مقابلات مع البابا تواضروس الثاني

شهدت الزيارة أيضًا عددًا من اللقاءات الإعلامية، إذ أجرت وسائل الإعلام الكرواتية المرئية والمسموعة والمقروءة مقابلات مع البابا تواضروس الثاني.

وتضمنت الجولة الخارجية زيارة دولتين للمرة الأولى، هما تركيا وكرواتيا، إذ شملت أبرز الأنشطة في تركيا لقاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول بطريرك القسطنطينية، إلى جانب لقاءات مع قيادات الكنائس في إسطنبول، ولقاء أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كنيسة القديس مار مرقس القبطية بإسطنبول.

البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء شباب إيبارشيات أوروبا في النمسا

افتتح البابا تواضروس الثاني، في النمسا، لقاء شباب عدد من إيبارشيات أوروبا، بمشاركة أكثر من 300 شاب وشابة، كما شهد اللقاء السنوي لفرق التسبيح التابعة لكنائس إيبارشية النمسا، وشارك في الاحتفال بمرور 10 سنوات على تسلم كاتدرائية العذراء المنتصرة ورئيس الملائكة ميخائيل بڤيينا، إذ صلى القداس الإلهي والتقى شعب الكنيسة، كما التقى مجمع رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بأوبرزيبنبرون، وزار السفير المصري في ڤيينا، وأقيم حفل شاي على شرفه.

وتركزت أنشطة البابا تواضروس الثاني في إيطاليا بمدينة ڤينيسيا، المقر الرسمي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بأوروبا، إذ عُقد مؤتمر إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا وأمريكا وأستراليا، كما صلى عشية وقداس عيد استشهاد القديس مار مرقس في الكاتدرائية القبطية التي تحمل اسمه، وصلى القداس الإلهي في اليوم التالي داخل بازيليكا سان ماركو التاريخية التي تحتضن جسد القديس مار مرقس الرسول، إلى جانب لقاء رئيس أساقفة ڤينيسيا ومجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم.

ويذكر أنه رافق البابا تواضروس الثاني خلال زيارة تركيا كل من الأنبا دانيال مطران المعادي، والأنبا توماس مطران القوصية ومير، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب البابا، والقس مارك أسعد كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تركيا، بينما رافقه في زيارة كرواتيا الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والراهب القس عمانوئيل المحرقي، والقس تادرس رياض المسؤول عن خدمة أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كرواتيا.

