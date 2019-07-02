مصر وفرنسا ينفذان التدريب البحري الجوي المشترك "رمسيس 2019"

كتب- محمد سامي:

في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية، لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب المشترك البحري الجوي المصري الفرنسي "رمسيس 2019" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية من البلدين.

ويستمر التدريب لعدة أيام في جمهورية مصر العربية، حيث يشارك من الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (شارل ديجول) والمجموعة القتالية المصاحبة لها، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية الفرنسية، وعدد من الطائرات المقاتلة من طراز (رافال) والهل المسلح، ويشارك من الجانب المصري تشكيل بحري من الفرقاطات ولنشات الصواريخ الحديثة، وعناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية، بالإضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة من طراز (إف – 16) المتعددة المهام والطائرات المقاتلة طراز (رافــال).

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التي تساهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارات أطقم القوات البحرية والجوية المشاركين وتبادل الخبرات القتالية والميدانية والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وإظهار ماوصلت إليه القوات المشاركة من قدرة قتالية عالية ومستوى راق من التدريب لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن البحري بالمنطقة وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط.