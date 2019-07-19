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25 صورة من جنازة زوجة إبراهيم سعدة

04:58 م الجمعة 19 يوليه 2019
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كتب أسامة عبد الكريم:

تصوير - مصطفى الشيمي:

أدى العشرات، صلاة الجنازة على جثمان نادين روبن بولي، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، عصر اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، قبل تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

وتوفيت أمس الخميس، "نادين روبن" أثناء السباحة بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، بعد إصابتها بسكتة قلبية.

يذكر أن الراحلة سويسرية الأصل، وفي عقدها السابع.

كانت نيفين سعدة، ابنة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، قالت لمصراوي، إن والدتها تعرضت لسكتة قلبية مفاجئة قبل غرقها في الساحل الشمالي أمس.

وتابعت: "أمي الله يرحمها مكنش عندها حاجة، ولم تشتكِ من أي أعراض وأجرت خلال الفترة الأخيرة فحوصات شاملة، لكن هذا قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جنازة زوجة إبراهيم سعدة إبراهيم سعدة مسجد الشرطة
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