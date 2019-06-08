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    "شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    12:50 ص السبت 08 يونيو 2019
    "شهادة النبي لأصحابه وبيان فضلهم".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    قررت وزارة الأوقاف المصرية أن تكون خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان شهادة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لأصحابه وبيان فضلهم والدروس المستفادة من ذلك .

    وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أن الهدف من الخطبة هو بيان مكانة وفضل ومنزلة الصحابة الكرام ( رضوان الله عليهم )، وإبراز جوانب من عطائهم لدين الله، وبيان كيف كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يعاملهم ويعاملونه، وإلى أي مدى كان ( صلى الله عليه وسلم ) يحبهم و يحبونه، ومدى إخلاصهم لله ورسوله، ومدى بذلهم وعطائهم وتضحياتهم وإيثارهم وكريم أخلاقهم، والدروس المستفادة من ذلك، بما يعزز دور القدوة ويرسخ منظومة القيم النبيلة في المجتمع بصفة عامة ولدى النشء والشباب بصفة خاصة.

    وزارة الأوقاف خطبة الجمعة صلاة الجمعة

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